Tour de France: Revolution an legendärem Tour-Mythos

Alpe d’Huez gilt als Mythos bei der Tour de France. Neben dem Mont Ventoux ist es der zweite Ankunftsort, bei dem der Sieger direkt zu einer Legende wird. Doch während der Mont Ventoux am Dienstag zum Ort eines Rekord-Spektakels von Tadej Pogacar wurde, gab es seit 2022 kein Tour-Rennen mit dem legendären Anstieg nach Alpe d’Huez mehr.

Legendärer Tour-Berg wird umgestaltet

Beim letzten Kräftemessen hinauf nach Alpe d’Huez 2022 gewann Tom Pidcock und wurde jüngster Sieger. Pogacar trug damals noch das Weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Jonas Vingegaard fuhr im Gelben Trikot. Wenn die Stars in den nächsten Jahren an den Anstieg zurückkehren, werden sie den Anstieg in einem neuen Gewand erleben.