Tour de France: Pogacar verliert Gelb - doch nicht nur das!

Am Ende fuhr Healy mit einem Vorsprung von 2:44 Minuten vor Quinn Simmons (Lidl-Trek) und Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) über die Ziellinie. Kurz darauf folgte Mathieu van der Poel, der ebenfalls zur anfänglichen Fluchtgruppe um Healy gehört hatte. Damit holte sich der Niederländer das Gelbe Trikot von Tadej Pogacar zurück. Der 26-Jährige kam mit dem Hauptfeld und Rückstand von 5:27 Minuten rein - und fiel somit in der Gesamtwertung eine Sekunde hinter van der Poel zurück.

Lipowitz kommt im Hauptfeld an

Offensichtlich hatte Pogacar aber gar kein großes Interesse daran, die Gesamtführung schon in der ersten Woche um jeden Preis zu verteidigen. Der Slowene fuhr gemeinsam mit den anderen Tour-Favoriten, darunter Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel, über die Ziellinie, trotz eines Zielsprints reichte es nicht für Gelb. Zu dieser Gruppe gehörte auch der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz . Dessen Teamkollege Primoz Roglic büßte fünf Sekunden ein.

Pogacar verlor indes nicht nur das Gelbe Trikot, sondern auch die Führungen in der Bergwertung und der Sprintwertung. Der Belgier Tim Wellens (UAE Team Emirates) schlüpft fortan ins gepunktete Jersey des Bergbesten. Jonathan Milan vom Team Lidl-Trek gewann den Zwischensprint des Tages in Villers-Bocage und übernimmt damit das Grüne Trikot.

Solofahrt startet 43 Kilometer vor Schluss

Zuvor begann die sechste Etappe turbulent und mit hoher Geschwindigkeit. Nach der ersten Rennstunde lag der Schnitt bei unglaublichen 49,84 km/h – angesichts des anspruchsvollen Profils ein extremer Wert. Bei wunderbar sonnigen Bedingungen dauerte es lange, bis die Ausreißer des Tages gefunden waren. Das Feld blieb wachsam und beantwortete Attacken in den ersten rund 43 Kilometern konsequent.

Danach probierten es zunächst Wout van Aert und Pablo Castrillo, doch ihr Versuch scheiterte. Nach rund 60 Kilometern schlossen sich schließlich acht Fahrer an der Spitze des Feldes zusammen, die dort auch blieben: Mathieu van der Poel, Ben Healy, Quinn Simmons, Harold Tejada, Simon Yates, Will Barta, Eddie Dunbar und Michael Storer. 41 Kilometer vor dem Ziel ging Healy aus dieser Gruppe als Erster in die Offensive.