Tour de France: Vingegaard beschwert sich über "aggressive Polizisten"

„Diese Polizisten waren sehr, sehr aggressiv“, sagte der Zweite im Gesamtklassement des Rad-Klassikers beim dänischen Fernsehsender TV2 . Doch was war überhaupt passiert?

Nach der Ankunft am Col de la Loze hatte sich der Däne am Donnerstag auf die Abfahrt zu den Team-Bussen gemacht, war dabei aber von Polizisten harsch angehalten worden. Laut eigener Aussage wäre er beinahe hingefallen.

„Habe gesehen, wie er angerempelt wurde“

Adam Yates war kurz darauf an der Stelle eingetroffen und bestätigte Vingegaards Beurteilung der Ereignisse.

„Jonas war vor mir, weil er früher ins Ziel kam. Ich habe gesehen, wie er angerempelt wurde. Als ich nachsehen wollte, was los war, wurde auch ich geschubst. Ich weiß nicht genau, was passiert ist – aber alles ist in Ordnung“, schilderte der Brite von UAE Team Emirates.