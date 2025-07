Tour de France: Warum Legende Voigt dieses Jahr an Vingegaard glaubt

Voigt: „Vingegaard wird dichter dran sein an Pogacar“

Voigt: Vingegaard wird dieses Jahr dichter dran sein an Pogacar, weil er mehr Zeit hatte, sich vorzubereiten. Sein Sturz bei der Baskenlandrundfahrt hatte ihn letztes Jahr doch schon stark eingeschränkt. Die beiden sind sich in dieser Saison schon beim Critérium du Dauphiné begegnet. Jetzt wissen sie, was der andere kann, und was ihnen selbst noch fehlt. Beide werden in den vergangenen Tagen nochmal an ihren Schwächen im Höhentraining gearbeitet haben.