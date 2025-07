Tour de France: Wird Lipowitz die Team-Taktik zum Verhängnis?

Die brutale Pyrenäen-Etappe am Samstag bei der Tour de France hat für Florian Lipowitz zwei Erkenntnisse geliefert: Zum einen gehört er momentan zu den stärksten Fahrern im Klassement , aber zum anderen stehen dem Deutschen in den Bergen eigentlich keine Helfer zur Verfügung. Wird die Teamtaktik zum Fluch oder Segen?

1:21 Minuten später kam sein Teamkapitän Primoz Roglic ins Ziel. Zum wiederholten Male schlug Lipowitz die eigentliche Nummer eins in der Mannschaft von Red Bull Bora-hansgrohe.

Nach Lipowitz und Roglic klafft eine Lücke

„Das Team besteht in den Bergen wirklich nur aus zwei Mann“, stellte Experte Fabian Wegmann in der ARD fest.

Muss Roglic jetzt für Lipowitz fahren?

Stellt sich die Frage: Muss Roglic als Teamkapitän nun für den überraschend besserplatzierten Lipowitz fahren und ihm zum Podiumsplatz in Paris verhelfen? Schließlich ist er in der Gesamtwertung 2:41 Minuten hinter dem Deutschen.

Der Routinier antwortete nach der 14. Etappe diplomatisch auf die Frage, ob er sich in den Dienst des Teamkollegen stellen würde: „Natürlich, wir wollen das Beste herausholen.“ Roglic betonte, dass beide ihr Bestes geben würden und man am Ende sehe, was dabei herauskommt.