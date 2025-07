Tour de France: Drastische Strafe für Tour-Flitzer

Nach dem gefährlichen Zwischenfall kurz vor dem 17. Etappenfinale der Tour de France ist ein Mann zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit. Der 30-Jährige hatte am Mittwoch versucht, kurz vor dem Endspurt der Sprinter die Ziellinie mit seinem Fahrrad zu überqueren.

Der Mann sei wegen „Betretens eines Sportwettkampfgeländes und Störung des Wettkampfs, Widerstands gegen die Staatsgewalt und tätlichen Angriffs auf eine Person in öffentlicher Funktion“ verurteilt worden, teilte Staatsanwalt Laurent de Caigny mit. Das Strafmaß sehe außerdem vor, dass der Mann fünf Jahre keine Sportstätten mehr betreten dürfe. Zudem muss er eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 500 Euro an einen bei seiner Aktion gestürzten Polizisten leisten.