Tour-Podest statt Etappensieg: Alpecin-Duo zufrieden

Zumindest ein Teilziel hatte Mathieu van der Poel erreicht. Sicher, der mögliche zweite Etappensieg bei der 112. Tour de France war dem Radsport-Superstar auf der Zielgeraden der 9. Etappe am Sonntag knapp entrissen worden. Einen Grund zur Freude hatte der Niederländer nach der Mega-Flucht im Ziel von Châteauroux dann aber doch.

Direkt nach dem Startschuss attackierte das Duo also, am Ende waren sie rund 170 km gemeinsam im Wind. Rickaert wurde im Finale zuerst eingeholt, der belgische Etappensieger Tim Merlier und die anderen Sprinter schossen auf dem Schlusskilometer auch an van der Poel vorbei.