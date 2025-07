Tour: Schachmann im Team von Olympiasieger Evenepoel

Der deutsche Zeitfahrmeister Maximilian Schachmann geht bei der 112. Tour de France an der Seite von Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel ins Rennen. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Aufgebot des Teams Soudal Quick-Step hervor.

„Wir haben ein starkes und erfahrenes Team, das in diesem Sommer zu einigen schönen Dingen fähig ist, und so gehen wir mit viel Zuversicht an den Start“, sagte der Sportliche Leiter Tom Steels. Er strebe eine „gute“ Gesamtplatzierung an, betonte Evenepoel: „Aber das Wichtigste wird sein, in der ersten Hälfte des Rennens keine Zeit zu verlieren, denn diese dürfte sehr nervös sein, mit vielen Fallen und kniffligen Straßen.“