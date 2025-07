Um 17.00 Uhr: Van der Poel startet als Letzter ins Zeitfahren

Tadej Pogacar ist am Mittwoch zwei Minuten vor dem Niederländer dran. Holt der Titelverteidiger Gelb bei der Tour?

Tadej Pogacar ist am Mittwoch zwei Minuten vor dem Niederländer dran. Holt der Titelverteidiger Gelb bei der Tour?

Spitzenreiter Mathieu van der Poel aus den Niederlanden geht am Mittwoch um 17.00 Uhr als letzter Fahrer ins erste Einzelzeitfahren der 112. Tour de France mit Start und Ziel in Caen (ARD und Eurosport). Sein Rivale Tadej Pogacar (Slowenien), der nach vier Etappen zeitgleich mit van der Poel auf Platz zwei liegt, nimmt zwei Minuten zuvor den 33 km langen Kurs in Angriff.