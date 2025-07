Vingegaard mit Kampansage: "Bin stärker als je zuvor"

Das Duell zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar elektrisiert bei der Tour die Massen. Der Däne sieht sich in diesem Jahr so stark wie nie zuvor.

Jonas Vingegaard geht in bestmöglicher Verfassung in das mit Spannung erwartete Duell mit Titelverteidiger Tadej Pogacar bei der am Samstag beginnenden 112. Tour de France.