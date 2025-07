Vuelta-Start? Pogacar will nach der Tour entscheiden

Sein Teamchef kündigte zuletzt eine Teilnahme an - doch der Topstar kann sich auch eine Pause vorstellen.

Tadej Pogacar hat die Entscheidung über einen Start bei der spanischen Vuelta a España in diesem Jahr noch nicht getroffen.

„Eigentlich wurde meine Teilnahme in Betracht gezogen, aber ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen ganzen Monat fern von zu Hause verbringen möchte“, sagte der Weltmeister am Rande der Tour de France am Wochenende. Er wolle sich nach der Frankreich-Rundfahrt entscheiden.