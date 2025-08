Frauen-Tour: Olympiasiegerin vor Tour-Triumph

Die Französin Ferrand-Prévot erzwingt nach einem überragenden Auftritt am Col de la Madeleine eine Vorentscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot.

Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot ist bei der Tour de France Femmes am brutalen Col de la Madeleine ins Gelbe Trikot gestürmt und steht vor dem ersten Gesamtsieg einer Französin beim Heimrennen überhaupt.

Die 33-Jährige vom Team Visma-Lease a bike triumphierte auf der Königsetappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt der Frauen nach einer unnachahmlichen Attacke am knapp 19 km langen Schlussanstieg, vor dem Finale am Sonntag liegt Ferrand-Prévot 2:37 Minuten vor Verfolgerin Sarah Gigante (Australien).

Ferrand-Prévot übernahm die Gesamtführung von Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance-Soudal/Mauritius), die auf den 111,8 km mit Start in Chambéry erst stürzte und anschließend am Col de la Madeleine abgehängt wurde.

Ferrand-Prévot hängt Konkurrenz ab

Die Hauptkonkurrentinnen von Ferrand-Prévot verloren am Col de la Madeleine, den auch die Männer bei der diesjährigen Tour bezwingen mussten, jeweils über drei Minuten, Le Court Pienaar über neun. Platz zwei ging an Gigante (+1:33) vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black (+2:15). Die Deutschen hatten nichts mit der Entscheidung zu tun.

Die vierte Ausgabe der Tour de France Femmes endet am Sonntag mit der nächsten anspruchsvollen Alpenetappe. Auf den 124,1 km nach Châtel liegen zwei Anstiege der ersten sowie einer der höchsten Kategorie vor den Fahrerinnen. Ein so spannendes Finale wie im Vorjahr, als Niewiadoma die Gesamtwertung vier Sekunden vor Vollering gewonnen hatte, dürfte es nach Ferrand-Prévots überragendem Auftritt am Samstag aber nicht geben.