Frauen-Tour: Squiban gewinnt zweite Etappe in Folge

Top fünf bleiben in der Gesamtwertung unverändert

Die letzten beiden Etappen werden die Kräfte der verbliebenen 131 Fahrerinnen noch einmal beanspruchen. Beim achten Teilstück am Samstag kommen die meisten Höhenmeter auf die Fahrerinnen zu: Über 3520 warten bei der Königsetappe mit 112 Kilometern auf das Fahrerinnenfeld. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet dann am Sonntag in Châtel in den Alpen.