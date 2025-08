Radsport: Gefürchteter Top-Sprinter verkündet Wechsel

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

„Manchmal ist es gut, eine Veränderung zu haben“, erklärt der Sprinter seinen Wechsel. „Sie wollen wachsen und haben einen richtig guten Plan. Und ich glaube an diesen Plan. Das ist das Wichtigste“, fuhr der 32-Jährige fort.

Groenewegen einer der besten Sprinter

Der Niederländer ist ein gefürchteter Sprinter. Bei der Tour de France schaffte er schon sechs Etappensiege. Insgesamt gewann der Rad-Star 77 Rennen in seiner Laufbahn.

Ab der Radsportsaison 2026 wird er künftig für sein neues Team fahren. “Dylans Ankunft ist ein großer Schritt nach vorne für unser Projekt. Das zeigt, dass wir es ernst meinen, das Team auf das nächste Level zu bringen“, sagte Bas Tietema in einer Pressemitteilung.

Er gründete das Team erst 2023 und will nun mit dem Star für Furore sorgen. Für Groenewegen steht nach seinem Wechsel eine Teilnahme an der Tour de France und anderen großen Rundfahrten auf dem Spiel. Denn sein Team hat nur eine Lizenz für die zweite Liga und bräuchte Wildcards bei bekannten Rennen.

Groenewegen wird in der Rad-Szene übrigens auch kritisch beäugt. denn 2020 sorgte er bei der Polen-Rundfahrt für einen Eklat. Im Sprint rempelte er seinen Landsmann Fabio Jakobsen so stark an, dass dieser schwer stürzte und sich heftige Verletzungen zuzog. Groenewegen wurde für neun Monate gesperrt.