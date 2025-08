Tour de France: Lipowitz zurück in der Wirklichkeit

Die Bahnhofstraße von Bruckmühl versprüht nicht ganz das Flair der Champs-Élysées, doch Florian Lipowitz genoss die neue deutsche Radsport-Euphorie am Spurt vorbei an Mangfall-Apotheke und Reformhaus Eisenhammer wie zuletzt seinen Auftritt im Schatten von Arc de Triomphe und Louis Vuitton. Lipowitz war wieder zu Hause, und genoss das auch - weg von all dem Trubel der Tour .

Beim ersten Rennen nach seiner rauschenden Tour de France erlebte Lipowitz hautnah, was er in der Heimat „angerichtet“ hat - und es gefiel ihm sehr.

Lipowitz freut die deutsche Begeisterung

„So langsam bekomme ich mit, was eigentlich die letzten Wochen passiert ist“, sagte der 24-Jährige im oberbayerischen Städtchen dem SID : „Mich freut es, wenn so viele Leute radsportbegeistert sind und mitfiebern, vielleicht selbst aufs Rad steigen. Aus dem Grund machen wir ja auch den Sport.“

Zahlreiche Zuschauer - auch im Regen

Lipowitz eher Bescheiden über Erfolg

„Ich versuche, etwas Abstand zu dem allem zu halten“, sagt der „Neo-Promi“, der die Nach-Tour-Tage mit der Freundin in Paris und dann mit der Familie daheim verbracht hatte: „Ich habe mich mit dem Ganzen nicht so viel beschäftigt, war nicht so viel am Handy.“