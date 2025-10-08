Deutscher Rad-Star verlängert

SID 08.10.2025 • 15:57 Uhr Emanuel Buchmann bleibt weiter beim französischen Team Cofidis. Der frühere Tour-Vierte hat sportlich Planungssicherheit für die kommenden beiden Jahre.

Radprofi Emanuel Buchmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Team Cofidis um zwei Jahre bis Ende 2027 verlängert. Dies teilte die Mannschaft am Mittwoch mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 32 Jahre alte Tour-Vierte von 2019 fährt seit Anfang 2025 für Cofidis, zuvor stand er zehn Jahre beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe und dessen Vorgängerteams unter Vertrag.