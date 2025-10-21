Dieses Legenden-Foto schien vor Jahren undenkbar

SPORT1 21.10.2025 • 08:32 Uhr Vor Jahren sorgte ein Nachbarschaftsstreit zwischen Jan Ullrich und Til Schweiger für Schlagzeilen. Mittlerweile scheint der Zoff vergessen.

Vor sieben Jahren sorgte ein Zoff zwischen dem früheren Rad-Star Jan Ullrich und dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger auf Mallorca für Aufsehen. Doch der Ärger scheint längst vergessen, wie nun ein von Ullrich geteiltes Bild suggeriert.

In einer Instagram-Story präsentierte sich Ullrich Arm und Arm mit Schweiger, beide strahlen um die Wette. „Es war mir eine Freude, dich heute zu treffen, Kumpel“, schrieb Ullrich dazu.

Streit unter Nachbarn auf Mallorca eskaliert

Noch vor Jahren schien dieses Bild undenkbar. Im August 2018 waren Ullrich und Schweiger wegen eines eskalierten Nachbarschaftsstreits einige Zeit ein großes Thema in der Boulevardpresse.

Offenbar hatte Ullrich versucht, auf Schweigers Grundstück einzudringen, während dieser dort eine Party veranstaltete.

„Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist. So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt“, sagte Schweiger damals der Bild.

Ullrich soll Handgemenge ausgelöst haben

Das Blatt hatte berichtet, dass Ullrich ein Handgemenge mit Schweiger und dessen Gästen ausgelöst habe.

Anschließend sei er in Handschellen zur Wache gebracht worden. „Wir werden versuchen, den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären“, sagte Ullrichs Anwalt Wolfgang Hoppe der Bild.