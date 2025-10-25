Live im TV: Jan Ullrich erkennt Superstar nicht

Vincent Wuttke 25.10.2025 • 21:57 Uhr Jan Ullrich tritt bei der Show „Schlag den Star“ gegen Sven Hannawald an. Doch bei einem Ratespiel offenbart er Schwächen.

Jan Ullrich ist im Live-TV ein Fauxpas unterlaufen. Denn in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ erkannte er im Duell mit Sven Hannawald einen Sport-Superstar nicht.

Beim zweiten Spiel am Samstagabend hatten die beiden Kandidaten die Aufgabe, bekannte Personen einer Sportart zuzuordnen. Die Stars wurden in normaler Kleidung abseits der Wettkampfstätten gezeigt, mussten aber nicht namentlich genannt werden.

Ullrich: „Ich wollte auch nicht raten“

Ullrich zeigte, dass er sich in anderen Disziplinen außerhalb des Radsports kaum auskennt. Er sammelte bei neun Fragen keinen Punkt und verlor das Spiel mit 0:5. „Man sieht, dass ich fast nur Radsport gucke. Ich wollte auch nicht raten. Das hätte es nicht besser gemacht“, meinte Ullrich danach lächelnd.

Besonders prekär: Ullrich wusste nicht einmal, welche Sportart bei einem Bild von Michael Phelps gesucht wurde. Dabei sammelte kein anderer Sportler bei den Olympischen Spielen so viele Goldmedaillen wie der US-Star. Auch Hannawald musste dabei passen. Und auch bei der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger konnte keiner der beiden die richtige Antwort „Fußball“ nennen.

Ullrich scherzt: „Ohne Helm erkennt mich auch keiner“

Ullrich sagte dazu lachend: „Ja es ist schwer. Ohne Helm erkennt mich auch keiner.“

Hannawald verteidigte sein Unwissen ebenfalls und erklärte, als bei Phelps schließlich Goldmedaillen eingeblendet wurden, nur grinsend: „Ahhhh, jetzt erkenne ich ihn natürlich.“