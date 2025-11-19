Tour de France: Radsport-Star Lipowitz lässt aufhorchen

SPORT1 19.11.2025 • 13:55 Uhr Florian Lipowitz hat bei seiner ersten Tour de France vor wenigen Monaten vollends überzeugt. Im kommenden Jahr will er nachlegen – trotz bestehender Unklarheiten.

Ungeachtet der Ankunft von Remco Evenepoel würde der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz im Sommer 2026 gerne zur Tour de France zurückkehren. Das bekräftigte der 25-Jährige nun noch einmal im Roadbike-Podcast „Faszination Rennrad” und sprach sich für eine Doppelspitze aus.

„Remco genießt die Aufmerksamkeit und steht gerne im Mittelpunkt. Das trifft auf mich nicht wirklich zu. Vielleicht ergänzen wir uns deshalb gut“, glaubte Lipowitz. „Man liest viel über sich selbst im Internet und es ist nicht leicht, sich eine Weile zu entspannen.“ Zuletzt war immer wieder spekuliert worden, wie der Rennstall die entstandene Kapitänsfrage um Lipowitz und Evenepoel lösen möchte.

Lipowitz als Teil einer Doppelspitze mit Evenepoel? Lipowitz als Evenepoel-Helfer? Oder Lipowitz sogar für ein Jahr bei einer anderen Grand Tour? Zumindest Letzteres scheint für den jungen Deutschen keine Option zu sein. „Die Tour de France ist das größte Rennen. Da will vermutlich jeder gern teilnehmen. Ich würde gerne fahren, aber in der Vorbereitung kann natürlich viel passieren“, betonte er.

„Der Giro steht nicht auf dem Plan“

Noch habe er sich mit dem Kurs für 2026 nicht wirklich tiefgründig beschäftigt. Dennoch sagte Lipowitz: „Im nächsten Jahr geht es schon sehr anspruchsvoll los, die letzte Woche ist dann aber extrem schwer.“ Ein Einsatz bei der Italien-Rundfahrt hingegen kommt für ihn nicht infrage. „Der Giro steht nicht auf dem Plan“, so Lipowitz weiter.