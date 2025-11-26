Umweltgründe: Petition fordert Änderung von Tour-Königsetappe

SID 26.11.2025 • 13:04 Uhr Die Überquerung des Col de Sarenne in den Alpen auf der 20. Etappe sorgt für Unmut. Umweltschützer schlagen Alarm.

Gegenwind für die Spektakel-Pläne: Die Königsetappe der Tour de France 2026 ist ins Visier von Umweltschützern geraten. In einer Petition wird der Veranstalter der Frankreich-Rundfahrt (ASO) aufgefordert, die Strecke des 20. Teilstücks, das unter anderem über den Col du Galibier führt und im berühmten Skigebiet Alpe d’Huez endet, zu verändern.

Konkret geht es um den vorentscheidenden Anstieg über den Col de Sarenne, der rund 15 km vor dem Ziel endet. Der Pass befindet sich in der sogenannten Pufferzone des Nationalparks Écrins in den französischen Alpen. Die Initiatoren der Petition warnen vor möglichen negativen Auswirkungen des Massen-Events auf die Umwelt und die Artenvielfalt in der Region.

„Die Organisatoren der Tour de France 2026 wollen den Col de Sarenne zum größten Stadion der Welt machen. Da er am Ende der Etappe liegt, könnte der Aufstieg zum Col de Sarenne Zehntausende von Zuschauern anziehen“, heißt es in der Petition. „Am 25. Juli 2026 wird sich voraussichtlich eine sehr große Menschenmenge im Ferrand-Tal drängen. Ein Tal, das normalerweise von Murmeltieren, Füchsen, Gämsen, Schlangenadlern, Hermelinen sowie den empfindlichen Birkhühnern bevölkert wird.“

Auch die Übertragungs-Hubschrauber des Fernsehens, die das Peloton in aller Regel begleiten, würden ein Problem für die Tiere in der Region darstellen. Am Mittwochnachmittag hatten die Online-Petition knapp 8000 Personen unterzeichnet.