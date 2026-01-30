Wichtige Entscheidung für Tour de France gefallen

SID 30.01.2026 • 12:28 Uhr Ein alter Bekannter und eine Premiere: Die letzten Startplätze für die Tour de France sind vergeben. Dies haben die Organisatoren am Freitag verkündet.

Das französische Team Total Energies und die spanische Equipe Caja Rural-Seguros RGA erhalten die beiden noch freien Wildcards für die am 4. Juli in Barcelona beginnende Tour de France.

Dies gaben die Organisatoren des wichtigsten Radrennens der Welt am Freitag bekannt. Total Energies ist Tour-Stammgast, für Caja Rural wird es die Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt, die diesmal in Spanien startet.

Tour de France: Auch zwei deutsche Teams dabei

Der Veranstalter darf zwei Startplätze frei vergeben, zudem sind die besten drei Zweitdivisionäre - Tudor, Pinarello-Q36.5 (beide Schweiz) und Cofidis (Frankreich) - über die Weltrangliste startberechtigt.