Tour de France ab 2027 auch bei "sportstudio live" im ZDF

SID 10.04.2026 • 11:45 Uhr Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich bei ihrer Tour-Berichterstattung breiter auf.

Die Tour de France wird ab 2027 auch live im ZDF übertragen. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit dem Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung bis einschließlich 2028 verständigt.

Die Vereinbarung mit der ASO wurde für ARD und ZDF abgeschlossen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen lief die Tour bis dato im Programm der ARD (One, Das Erste und Stream). Die 114. Frankreich-Rundfahrt startet im Sommer nächsten Jahres im schottischen Edinburgh.

Weitere Rundfahrten live im ZDF

Das ZDF wird ab 2027 neben der Tour de France auch von der Tour de France Femmes live im TV und online berichten. Neben umfassenden medialen Verwertungsrechten an den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern in der Vereinbarung inkludiert.