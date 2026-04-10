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Tour de France ab 2027 auch bei "sportstudio live" im ZDF

Tour de France bald auch im ZDF

Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich bei ihrer Tour-Berichterstattung breiter auf.
Die Tour de France läuft künftig auch live im ZDF
© AFP/SID/LOIC VENANCE
SID
Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich bei ihrer Tour-Berichterstattung breiter auf.

Die Tour de France wird ab 2027 auch live im ZDF übertragen. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit dem Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung bis einschließlich 2028 verständigt.

Die Vereinbarung mit der ASO wurde für ARD und ZDF abgeschlossen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen lief die Tour bis dato im Programm der ARD (One, Das Erste und Stream). Die 114. Frankreich-Rundfahrt startet im Sommer nächsten Jahres im schottischen Edinburgh.

Weitere Rundfahrten live im ZDF

Das ZDF wird ab 2027 neben der Tour de France auch von der Tour de France Femmes live im TV und online berichten. Neben umfassenden medialen Verwertungsrechten an den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern in der Vereinbarung inkludiert.

Bei der Deutschland Tour überträgt das ZDF in diesem Jahr live die zweite Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich sowie die Schlussetappe mit Ziel in Heilbronn. In der ARD ist die erste Etappe nach Schwäbisch Hall sowie die dritte Etappe nach Bad Dürkheim zu sehen.

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