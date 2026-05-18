Tour de France: Grand Départ 2028 in Reims

SID 18.05.2026 • 15:44 Uhr In zwei Jahren startet die Rundfahrt in der Krönungsstadt der französischen Könige. Für 2029 hofft Berlin.

Nach zwei Jahren im Ausland startet die Tour de France 2028 wieder in der Heimat. Der Grand Départ der berühmtesten Radrundfahrt der Welt wird in der Champagner-Hauptstadt Reims steigen. Wegen der Olympischen Spiele ’28 in Los Angeles beginnt die 115. Auflage der Tour bereits am 24. Juni und endet am 16. Juli in Paris.

Aus Reims, über Jahrhunderte Krönungsstadt der französischen Könige, soll es in vier Etappen durch die Region Grand Est gehen, dabei werden Charleville-Mézières in den Ardennen, Épernay in der Champagne, Metz, Thionville und Verdun passiert. Reims setzte sich gegen Luxemburg durch, das Großherzogtum soll immerhin zu einer „bedeutenden Etappe“ auf der „Großen Schleife“ werden.

„Wir hatten zwei sehr starke Bewerbungen. Ausschlaggebend war unser Bedürfnis, regelmäßig Grand-Départ-Etappen in Frankreich auszutragen“, sagte Tourdirektor Christian Prudhomme der Nachrichtenagentur AFP. Im Zeitraum von 2021 bis 2027 war nur der Start im vergangenen Jahr (Lille) nach Frankreich vergeben worden.

In diesem Jahr beginnt die Frankreich-Rundfahrt am 4. Juli in Barcelona, 2027 geht es in Edinburgh/Schottland los. Für 2029 hat Berlin Interesse angemeldet. Der bislang letzte Tourstart in Deutschland fand 2017 in Düsseldorf statt. „Ich stehe hinter den Grand Départs im Ausland und unterstütze sie. Aber wir können nicht fünf Jahre in Folge ohne Start in Frankreich auskommen“, sagte Prudhomme.