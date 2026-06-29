Degenkolb mit 37 Jahren noch einmal bei der Tour

SID 29.06.2026 • 15:35 Uhr Zum elften Mal darf der einstige Klassiker-Jäger beim wichtigsten Rennen der Welt antreten.

Radsport-Routinier John Degenkolb startet zum elften Mal bei der Tour de France. Sein niederländisches Team Picnic-PostNL nominierte den 37 Jahre alten Geraer für die am Samstag in Barcelona beginnende Frankreich-Rundfahrt. Degenkolb, der 2013 bei der Tour debütierte, gewann 2018 die spektakuläre Kopfsteinpflaster-Etappe nach Roubaix.

Neben Degenkolb, der bei seinen zehn Teilnahmen nur einmal nicht das Ziel erreichte, erhielt auch Niklas Märkl einen Startplatz. Der 27-Jährige aus Queidersbach hatte 2025 sein Tour-Debüt gefeiert.

Prominentester Name neben Degenkolb ist Warren Barguil. Der 34 Jahre alte Franzose gewann 2017 zwei Etappen und sicherte sich das Bergtrikot. Für Picnic-PostNL geht es vor allem um gute Etappenergebnisse.