Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Tour de France
Tour de France
NEWS
LIVETICKER
ERGEBNISSE
GESAMTWERTUNG
BERGWERTUNG
SPRINTWERTUNG
NACHWUCHSWERTUNG
Tour de France>

Degenkolb mit 37 Jahren noch einmal bei der Tour

Degenkolb noch einmal bei der Tour

Zum elften Mal darf der einstige Klassiker-Jäger beim wichtigsten Rennen der Welt antreten.
Die Tour de France 2026 findet vom 4.-26. Juli statt. Von Barcelona machen sich die Fahrer um Favorit Tadej Pogacar auf den Weg nach Paris.
SID
Zum elften Mal darf der einstige Klassiker-Jäger beim wichtigsten Rennen der Welt antreten.

Radsport-Routinier John Degenkolb startet zum elften Mal bei der Tour de France. Sein niederländisches Team Picnic-PostNL nominierte den 37 Jahre alten Geraer für die am Samstag in Barcelona beginnende Frankreich-Rundfahrt. Degenkolb, der 2013 bei der Tour debütierte, gewann 2018 die spektakuläre Kopfsteinpflaster-Etappe nach Roubaix.

Neben Degenkolb, der bei seinen zehn Teilnahmen nur einmal nicht das Ziel erreichte, erhielt auch Niklas Märkl einen Startplatz. Der 27-Jährige aus Queidersbach hatte 2025 sein Tour-Debüt gefeiert.

Prominentester Name neben Degenkolb ist Warren Barguil. Der 34 Jahre alte Franzose gewann 2017 zwei Etappen und sicherte sich das Bergtrikot. Für Picnic-PostNL geht es vor allem um gute Etappenergebnisse.

Für die könnte der tschechische Sprinter Pavel Bittner sorgen, Degenkolb spielt mit seiner großen Erfahrung in der Sprint-Vorbereitung eine zentrale Rolle.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite