Denk: Lipowitz und Evenepoel bei der Tour „gleichberechtigt“

SID 23.06.2026 • 13:13 Uhr Der belgische Olympiasieger sei zwar der "Frontmann" und der deutsche Topfahrer der "Wingman" - das aber vor allem medial.

Der deutsche Radsportstar Florian Lipowitz und der belgische Olympiasieger Remco Evenepoel werden laut Ralph Denk bei der Tour de France als Doppelspitze konfliktfrei zusammenarbeiten. „Ich bin überzeugt, dass das sehr gut funktioniert und wir da gar nicht so viel korrigieren müssen“, sagte der Teamchef des Rennstalls Red-Bull-Bora-hansgrohe bei einer Medienrunde am Dienstag.

Die beiden Stars der Mannschaft seien „gleichberechtigt“, sagte Denk anderthalb Wochen vor dem Start der Tour in Barcelona am 4. Juli, alles weitere werde sich im Wettkampf ergeben. „Die werden beide ihre Position haben am Rennen und schlussendlich wird der Tag auch irgendwann kommen, wo die Beine entscheiden“, sagte Denk.

Der Teamchef bezeichnete zwar den zur laufenden Saison teuer eingekauften Evenepoel als „Frontmann“ und der Tour-Dritte Lipowitz sei „so ein bisschen der Wingman“. Dass aber vor allem, „weil Remco mehr im Rampenlicht steht als Olympiasieger, als Weltmeister“.

Zuversicht vermittelt Denk vor allem die bisherige Zusammenarbeit zwischen den beiden Stars. „Sie haben eine tolle Katalonien-Rundfahrt gemeinsam absolviert, wo man auch ganz neue Seiten gesehen hat von Remco, in dem Fall als Edelhelfer für Florian“, sagte der RBBH-Boss: „Es ist auch kein Geheimnis, dass Florian wahrscheinlich nicht Dritter geworden wäre ohne Remco.“