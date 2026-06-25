Onley verpasst Tour de France wegen Schulterverletzung

SID 25.06.2026 • 13:57 Uhr Nach seinem Crash in den Alpen ist der Brite "am Boden zerstört". Eine Schulterverletzung beendet die Hoffnung des Gesamtvierten 2025.

Für den britischen Radprofi Oscar Onley hat sich die Resthoffnung auf den Start bei der Tour de France zerschlagen. Der 23-Jährige vom Team Netcompany-Ineos wird die am 4. Juli in Barcelona startende Rundfahrt wegen einer Schulterverletzung verpassen. „Ich bin am Boden zerstört“, sagte Onley, der sich im vergangenen Jahr bei der Tour im Kampf um den dritten Platz knapp dem deutschen Shootingstar Florian Lipowitz hatte geschlagen geben müssen.

Bei der anstehenden Tour sollte sich Onley in seinem Team die Kapitänsrolle mit dem Franzosen Kévin Vauquelin teilen.