Für den britischen Radprofi Oscar Onley hat sich die Resthoffnung auf den Start bei der Tour de France zerschlagen. Der 23-Jährige vom Team Netcompany-Ineos wird die am 4. Juli in Barcelona startende Rundfahrt wegen einer Schulterverletzung verpassen. „Ich bin am Boden zerstört“, sagte Onley, der sich im vergangenen Jahr bei der Tour im Kampf um den dritten Platz knapp dem deutschen Shootingstar Florian Lipowitz hatte geschlagen geben müssen.
Onley verpasst Tour de France wegen Schulterverletzung
Nach seinem Crash in den Alpen ist der Brite "am Boden zerstört". Eine Schulterverletzung beendet die Hoffnung des Gesamtvierten 2025.
Absage: Oscar Onley
© AFP/SID/Anne-Christine POUJOULAT
Bei der anstehenden Tour sollte sich Onley in seinem Team die Kapitänsrolle mit dem Franzosen Kévin Vauquelin teilen.
Onley war während der sechsten Etappe der kürzlich ausgetragenen Tour Auvergne-Rhone-Alpes schwer gestürzt. Bei der Abfahrt von einem Gebirgspass flog er über die Leitplanke und hatte großes Glück: Er blieb in einer Baumkrone hängen und stürzte nicht in die darunter liegende tiefe Schlucht.