Schlagkräftiges Team für Vingegaard - Piganzoli ersetzt van Aert

SID 23.06.2026 • 17:19 Uhr Jonas Vingegaard fordert Dominator Tadej Pogacar mit einem starken Team heraus. Ein Ausfall schmerzt allerdings sehr.

Der niederländische Rad-Rennstall Visma-Lease a bike stellt dem zweimaligen Gesamtsieger Jonas Vingegaard bei der Tour de France ein schlagkräftiges Team zur Seite, der Ausfall von Alleskönner Wout van Aert wiegt jedoch schwer.

Der Däne Vingegaard kann im erwarteten Duell mit Topfavorit Tadej Pogacar unter anderem wieder auf die US-Amerikaner Matteo Jorgenson und Sepp Kuss zählen, für Paris-Roubaix-Sieger van Aert rückt der Italiener Davide Piganzoli in die Mannschaft.

Der Kletterer hatte Vingegaard bereits bei dessen Triumph beim Giro d’Italia im Mai erfolgreich unterstützt. Wie Piganzoli wird auch der Norweger Per Strand Hagene erstmals bei der Frankreich-Rundfahrt, die am 4. Juli in Barcelona beginnt, starten. Aus dem vergangenen Jahr sind der Italiener Edoardo Affini, der Franzose Bruno Amirail, der Belgier Victor Campanaerts, Jorgenson und Kuss wieder dabei.

Tour de France: „Das Ziel liegt auf der Hand“

„Das Ziel liegt auf der Hand, wenn man Jonas im Team hat. Wir wollen die Tour de France gewinnen“, erklärte Marc Reef, Nachfolger des Deutschen Grischa Niermann als Head of Racing beim Visma-Team, bei der Verkündung des Aufgebots am Dienstag in ’s-Hertogenbosch.