Schwerer Sturz! Vingegaard-Team in Sorge

SPORT1 25.06.2026 • 19:27 Uhr Edoardo Affini stürzt bei Italiens Zeitfahr-Meisterschaft schwer und wird abtransportiert. Dem Team von Rad-Star Jonas Vingegaard fehlen vor der Tour de France schon Wout van Aert und Christophe Laporte.

Schock für Team Visma | Lease a Bike! Edoardo Affini ist am Donnerstag bei den italienischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren schwer gestürzt. Der Italiener musste nach Berichten aus dem Umfeld des Rennens im Krankenwagen abtransportiert werden, soll aber bei Bewusstsein gewesen sein. Von seinem Team gab es zunächst keine offizielle Diagnose oder Aussage zur Tour-Tauglichkeit.

Affini kam demnach bereits rund sechs Kilometer nach dem Start der rund 40 Kilometer langen Prüfung zu Fall. Laut italienischen Medien ereignete sich der Sturz auf einer Abfahrt zwischen Briaglia und Bastia Mondovì. Den Titel sicherte sich Zeitfahr-Spezialist Filippo Ganna.

Tour de France: Fällt Affini verletzt aus?

Für Visma ist der Zwischenfall heikel: Affini gilt im Aufgebot um Superstar Jonas Vingegaard als Schlüsselmann für flache Etappen und als Motor für das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Barcelona. Gerade dort zählt jeder Helfer, weil die Tour 2026 mit einem Teamzeitfahren startet, in dem die Einzelzeiten in die Gesamtwertung eingehen.

Ein Sturz mit anschließendem Abtransport kurz vor dem Grand Départ ist für jeden Fahrer ein Risiko – erst recht für einen der wichtigsten Arbeiter im „Engine Room“.

Visma schon vor dem Start geschwächt

Dabei ist die Personallage bei Visma ohnehin angespannt: Christophe Laporte fällt nach einem Trainingssturz mit einer Verletzung am Oberschenkel aus. Wout van Aert musste in der vergangenen Woche wegen einer infizierten Ellbogenverletzung passen.

Visma hat seine Tour-Besetzung bereits offiziell bestätigt: Neben Vingegaard sind Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail, Sepp Kuss, Per Strand Hagenes, Davide Piganzoli und Affini vorgesehen. Für Hagenes und Piganzoli wäre es das Debüt bei der Tour de France.