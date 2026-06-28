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Sprinter Bauhaus zum vierten Mal bei der Tour de France

Deutscher für Tour de France nominiert

Der Bocholter soll für das Team Bahrain Victorious um einen Etappensieg kämpfen.
Auf zur Tour: Phil Bauhaus
Auf zur Tour: Phil Bauhaus
© picture-alliance/Revierfoto/SID/Revierfoto
SID
Der Bocholter soll für das Team Bahrain Victorious um einen Etappensieg kämpfen.

Radprofi Phil Bauhaus ist zum vierten Mal in Serie für die Tour de France nominiert worden.

Der 31 Jahre alte Sprinter aus Bocholt gehört zum achtköpfigen Aufgebot des Teams Bahrain Victorious für die am kommenden Samstag in Barcelona beginnende 113. Frankreich-Rundfahrt und soll auf den Flachetappen um Tagessiege kämpfen.

„Er war zuletzt nahe dran einem Etappensieg, und wir glauben, dass er wieder um einen mitfahren kann“, sagte Sportdirektor Roman Kreuziger: „Zudem ist er immer bereit, für seine Teamkollegen zu arbeiten, wenn es der Rennverlauf erfordert.“

Bei der Tour 2024 hatte Bauhaus Platz zwei auf der vorletzten Etappe belegt. 2025 beendete er die Rundfahrt erstmals, wurde dabei einmal Etappendritter.

Ambitionen auf eine Topplatzierung im Gesamtklassement hat Bahrain Victorious nicht, der Franzose Lenny Martinez soll um das Bergtrikot kämpfen.

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