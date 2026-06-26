Tour de France 2026: Zeitplan, Etappen & Streckenprofile

SPORT1 26.06.2026 • 12:10 Uhr In wenigen Tagen startet die Tour de France 2026 - das Highlight des Jahres für alle Radsportfans. SPORT1 zeigt alle Etappen und den Zeitplan der "Le Tour".

21 Etappen voller Abwechslung: sieben Sprintchancen, vier hügelige Klassiker-Tage und acht harte Bergetappen. Fünfmal endet es am Berg – das Highlight: zweimal Alpe d’Huez. Dazu kommen zwei Zeitfahren und zwei Ruhetage. Klingt ausgeglichen – wird aber brutal.

Grand Départ in Barcelona

Die Tour de France 2026 setzt direkt ein Ausrufezeichen: Start in Barcelona – bereits zum 27. Mal außerhalb Frankreichs und zum dritten Mal in Spanien. Danach geht’s zurück nach Frankreich, quer durch sieben Regionen und 29 Départements. Das große Finale? Natürlich klassisch in Paris auf dem Champs-Élysées.

Tour-de-France-Etappen 2026 mit Streckenprofilen

Tour de France: Neue Orte, neue Geschichten

Frischer Wind im Streckenplan: Zehn neue Etappenorte feiern Premiere. Namen wie Gavarnie-Gèdre oder Plateau de Solaison werden zu Schlüsselorten der Tour. Perfekt für Überraschungen – sportlich wie emotional.

Tour de France 2026: Der Zeitplan

Etappe Datum Von → Nach Länge (km) Art 1 04. Juli Barcelona → Barcelona 19,7 km Teamzeitfahren 2 05. Juli Tarragona → Barcelona 168,5 km Hügelig 3 06. Juli Granollers → Les Angles 195,9 km Hochgebirge 4 07. Juli Carcassonne → Foix 181,9 km Hügelig 5 08. Juli Lannemezan → Pau 158,3 km Flachetappe 6 09. Juli Pau → Gavarnie-Gèdre 186,2 km Hochgebirge 7 10. Juli Hagetmau → Bordeaux 175,1 km Flachetappe 8 11. Juli Périgueux → Bergerac 180,4 km Flachetappe 9 12. Juli Malemort → Ussel 185,5 km Hügelig 10 14. Juli Aurillac → Le Lioran 166,6 km Hochgebirge 11 15. Juli Vichy → Nevers 161,3 km Flachetappe 12 16. Juli Magny-Cours → Chalon-sur-Saône 179,1 km Flachetappe 13 17. Juli Dole → Belfort 205,8 km Hügelig 14 18. Juli Mulhouse → Le Markstein 155,3 km Hochgebirge 15 19. Juli Champagnole → Plateau de Solaison 183,9 km Hochgebirge 16 21. Juli Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains 26,1 km Einzelzeitfahren 17 22. Juli Chambéry → Voiron 174,7 km Flachetappe 18 23. Juli Voiron → Orcières-Merlette 185,2 km Hochgebirge 19 24. Juli Gap → Alpe d’Huez 127,9 km Hochgebirge 20 25. Juli Le Bourg d’Oisans → Alpe d’Huez 170,9 km Hochgebirge 21 26. Juli Thoiry → Paris 133 km Flachetappe

Berge: Die Entscheidung fällt in der Höhe