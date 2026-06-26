Tour de France 2026: Zeitplan, Etappen & Streckenprofile

21 Etappen voller Abwechslung: sieben Sprintchancen, vier hügelige Klassiker-Tage und acht harte Bergetappen. Fünfmal endet es am Berg – das Highlight: zweimal Alpe d’Huez. Dazu kommen zwei Zeitfahren und zwei Ruhetage. Klingt ausgeglichen – wird aber brutal.
Tour de France Zeitplan 2026
Grand Départ in Barcelona
Die Tour de France 2026 setzt direkt ein Ausrufezeichen: Start in Barcelona – bereits zum 27. Mal außerhalb Frankreichs und zum dritten Mal in Spanien. Danach geht’s zurück nach Frankreich, quer durch sieben Regionen und 29 Départements. Das große Finale? Natürlich klassisch in Paris auf dem Champs-Élysées.
Tour-de-France-Etappen 2026 mit Streckenprofilen
Tour de France: Neue Orte, neue Geschichten
Frischer Wind im Streckenplan: Zehn neue Etappenorte feiern Premiere. Namen wie Gavarnie-Gèdre oder Plateau de Solaison werden zu Schlüsselorten der Tour. Perfekt für Überraschungen – sportlich wie emotional.
Tour de France 2026: Der Zeitplan
Etappe
Datum
Von → Nach
Länge (km)
Art
1
04. Juli
Barcelona → Barcelona
19,7 km
Teamzeitfahren
2
05. Juli
Tarragona → Barcelona
168,5 km
Hügelig
3
06. Juli
Granollers → Les Angles
195,9 km
Hochgebirge
4
07. Juli
Carcassonne → Foix
181,9 km
Hügelig
5
08. Juli
Lannemezan → Pau
158,3 km
Flachetappe
6
09. Juli
Pau → Gavarnie-Gèdre
186,2 km
Hochgebirge
7
10. Juli
Hagetmau → Bordeaux
175,1 km
Flachetappe
8
11. Juli
Périgueux → Bergerac
180,4 km
Flachetappe
9
12. Juli
Malemort → Ussel
185,5 km
Hügelig
10
14. Juli
Aurillac → Le Lioran
166,6 km
Hochgebirge
11
15. Juli
Vichy → Nevers
161,3 km
Flachetappe
12
16. Juli
Magny-Cours → Chalon-sur-Saône
179,1 km
Flachetappe
13
17. Juli
Dole → Belfort
205,8 km
Hügelig
14
18. Juli
Mulhouse → Le Markstein
155,3 km
Hochgebirge
15
19. Juli
Champagnole → Plateau de Solaison
183,9 km
Hochgebirge
16
21. Juli
Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains
26,1 km
Einzelzeitfahren
17
22. Juli
Chambéry → Voiron
174,7 km
Flachetappe
18
23. Juli
Voiron → Orcières-Merlette
185,2 km
Hochgebirge
19
24. Juli
Gap → Alpe d’Huez
127,9 km
Hochgebirge
20
25. Juli
Le Bourg d’Oisans → Alpe d’Huez
170,9 km
Hochgebirge
21
26. Juli
Thoiry → Paris
133 km
Flachetappe
Berge: Die Entscheidung fällt in der Höhe
Von den Pyrenäen bis zu den Alpen – die Tour deckt alle großen Gebirge ab. Neue Anstiege sorgen für zusätzliche Spannung. Der höchste Punkt: der Col du Galibier auf 2.642 Metern. Insgesamt warten satte 54.450 Höhenmeter – ein echtes Kletterfestival.