Deutsche für Tour de France nominiert

SID 26.06.2026 • 16:47 Uhr Der Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt fehlt Sprint-Routinier Ackermann noch.

Radprofi Pascal Ackermann erhält eine weitere Chance auf das Sprinttriple. Der 32-Jährige aus Kandel wurde von seinem australischen Team Jayco-AlUla für die 113. Tour de France nominiert, die am 4. Juli in Barcelona startet. Nach drei Etappensiegen beim Giro und zwei Erfolgen bei der Vuelta fehlt dem Routinier noch der Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt, um seine Sammlung bei den Grands Tours zu vervollständigen.

Zuletzt gehörte Ackermann aber nicht mehr zur ersten Liga der Topsprinter, sein letzter Profisieg liegt mehr als ein Jahr zurück. Im Vorjahr spurtete er für das damalige Team Israel-Premier Tech bei seiner zweiten Tour-Teilnahme klar an einem Etappensieg vorbei, schaffte es nur zweimal in die Top 10 (Platz vier und acht). Bei seinem späten Tour-Debüt 2024 war Ackermann immerhin dreimal Dritter geworden. Zuletzt hatte der frühere deutsche Meister beim Giro wegen eines Magen-Darm-Infekts aufgeben müssen.