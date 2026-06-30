Tour de France: Alle Sieger seit 1903 mit Jan Ullrich, Eddy Merckx & Tadej Pogacar

Eric Böhm 30.06.2026 • 11:25 Uhr Die Tour de France ist das jährliche Highlight im Radsport. Ein Sieg macht den Fahrer zur Legende. SPORT1 präsentiert alle Gesamtsieger seit 1903.

Die Tour de France ist eines der größten und beliebtesten Sportereignisse der Welt. Seit 1903 zieht sie die Radsportfans aus aller Welt in ihren Bann. 2026 wird sie bereits zum 113. Mal ausgetragen. (Die Tour de France 2026 im LIVETICKER)

Es gibt viele wichtige und legendäre Radrennen, aber ein Sieg bei Le Tour steht über allem. Mit Jan Ullrich gewann bisher erst ein Deutscher das wichtigste Radrennen der Welt. Rekordsieger sind inzwischen wieder die fünfmaligen Sieger wie Miguel Indurain – denn Betrüger Lance Armstrong wurden seine sieben Erfolge aberkannt. Tadej Pogacar könnte den Rekord 2026 einstellen.

Die Tour ist eben doch mehr als nur eines der drei großen Radrennen des Jahres – sie ist ein Mythos, der Helden hervorbringt. Einige Sieger macht sie zu Legenden ihres Sports, einige wie Lance Armstrong fallen tief.

SPORT1 präsentiert zunächst die erfolgreichsten Fahrer (fünf Siege) bei der Tour de France und danach alle Sieger seit 1903 in der Übersicht.

5 Siege: Jacques Anquetil (1957, 1961-1964)

„Maitre“ Jacques war der erste Fahrer, der die Tour fünfmal gewann, trotzdem war der kühle Franzose bei seinen Landsleuten nie so beliebt wie sein Dauerrivale und der ewige Tour-Zweite Raymond Poulidor, der Großvater des heutigen Superstars Mathieu van der Poel.

Anquetil war mit seinen Qualitäten im Zeitfahren und seiner Ästhetik auf dem Rad der Prototyp für spätere Dauersieger wie Miguel Indurain. Er starb schon 1987 mit nur 53 Jahren.

5 Siege: Eddy Merckx (1969-1972, 1974)

Bei keinem Sportstar passte der Spitzname so perfekt. Denn die belgische Radsport-Ikone war tatsächlich ein „Kannibale“. Für ihn war in jedem Rennen und auf jeder Etappe der Sieg das Ziel. Der wohl beste Radsportler der Geschichte gewann neben fünf Tour-Gesamtwertungen (und 34 Etappen) auch die Vuelta, fünfmal den Giro d‘Italia, siebenmal Mailand-Sanremo, dreimal Paris-Roubaix, fünfmal Lüttich-Bastogne-Lüttich und wurde dreimal Straßen-Weltmeister.

5 Siege: Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Frankreich wartet seit dem letzten großen Auftritt des „Dachs“ mittlerweile seit 39 Jahren auf einen weiteren Gesamtsieger. Dabei wäre 1985 wohl Hinaults Teamkollege Greg LeMond schon stärker gewesen, musste sich aber im Team des auch im Fußball berüchtigten Magnaten Bernard Tapie der Teamhierarchie beugen. Ironischerweise war Hinault ein Jahr später in Topform, hielt sich aber an sein Versprechen und verhalt LeMond zum ersten Toursieg eines US-Amerikaners. Bis 2016 blieb Hinault der Tour im Betreuerstab erhalten und kleidete regelmäßig seine Nachfolger in das legendäre Gelbe Trikot.

5 Siege: Miguel Indurain (1991-1995)

Der spanische Zeitfahrspezialist ist der einzige fünfmalige Triumphator, der seine Erfolge hintereinander einfahren konnte. Sein legendäres Banesto-Team dominierte die frühen 90er Jahre. Indurain war ein Meister der Taktik und Renneinteilung. Erst 1996 entthronte ihn Team Telekom mit Kapitän Bjarne Riis und als Helfer dem damals auch schon stärksten Fahrer im Feld: Jan Ullrich.

Die Sieger der Tour de France in chronologischer Reihenfolge