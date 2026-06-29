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Tour de France: Deutscher Sprinter feiert Debüt

Deutscher feiert Tour-Premiere

Max Kanter kommt zu seiner Premiere bei der Tour de France. Der Cottbuser steht für das Team XDS Astana in Barcelona am Start.
Die Tour de France 2026 findet vom 4.-26. Juli statt. Von Barcelona machen sich die Fahrer um Favorit Tadej Pogacar auf den Weg nach Paris.
SID
Max Kanter kommt zu seiner Premiere bei der Tour de France. Der Cottbuser steht für das Team XDS Astana in Barcelona am Start.

Radprofi Max Kanter kommt zu seiner Premiere bei der Tour de France. Der 28 Jahre alte Sprinter aus Cottbus gehört zum Aufgebot des Teams XDS Astana für die am Samstag in Barcelona beginnende 13. Frankreich-Rundfahrt.

Für Kanter ist es der sechste Start bei einer Grand Tour. Viermal bestritt er den Giro, einmal die Vuelta. Bei der Spanien-Rundfahrt holte er 2020 mit zwei dritten Plätzen seine besten Ergebnisse. Im März hatte Kanter als Etappensieger bei Paris-Nizza den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Auch Sohn von Dopingsünder gibt Tour-Premiere

Seine Tour-Premiere feiert zudem Nicolas Winokurow, Sohn des früheren Telekom-Profis, Olympiasiegers und Dopingsünders Alexander Winokurow. Winokurow Senior ist Teamchef der Astana-Mannschaft.

Das kasachische Team geht ohne absoluten Top-Rundfahrer ins Rennen und kämpft vornehmlich um Etappensiege.

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