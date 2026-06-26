Tour de France: Entschiedung um Lipowitz gefallen

SID 26.06.2026 • 11:44 Uhr Das Team Red Bull-Bora-hansgrohe hat seine Fahrer für die Tour de France 2026 bekannt gegeben. Beim Höhepunkt der Radsportsaison im Juli werden Florian Lipowitz und Remco Evenepoel die achtköpfige Mannschaft anführen.

Der deutsche Radstar Florian Lipowitz und Belgiens Olympiasieger Remco Evenepoel führen Red Bull-Bora-hansgrohe als Doppelspitze bei der Tour de France an. Wie der deutsche Top-Rennstall am Freitag bekannt gab, setzt das Team beim Highlight der Saison (ab 4. Juli) wie erwartet auf seine beiden prominentesten Fahrer.

„Die Tour gewinnt man heute nicht nur mit einem außergewöhnlichen Fahrer, sondern mit einer außergewöhnlichen Mannschaft. Wir glauben, dass wir eines der komplettesten Teams an den Start bringen“, sagte Zak Dempster, Sportchef bei Red Bull-Bora-hansgrohe: „Mit Remco und Florian haben wir zwei Leader. Ihre unterschiedlichen Stärken geben uns taktische Möglichkeiten, die entscheidend sein können.“

Mit dem Belgier und dem Deutschen vereint das Team die beiden Fahrer, die bei den vergangenen beiden Tour-Ausgaben jeweils die Nachwuchswertung gewonnen und den dritten Gesamtrang erreicht haben. Evenepoel, der seine dritte Tour in Folge fährt, gelang dies 2024, Lipowitz, der erst zum zweiten Mal startet, 2025.

Tour de France: Lipowitz peilt erneut das Podest an

Neben den beiden Topstars ergänzen der einstige Giro-Sieger Jai Hindley, Maxim Van Gils, Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Tim van Dijke und Lipowitz‘ Landsmann Nico Denz das Team. „Die Stärke dieses Aufgebots liegt nicht nur in Remco und Florian“, sagte Patxi Vila, der als Sportlicher Leiter bei der Tour die taktische Verantwortung trägt: „Wir verfügen über erfahrene Kletterer, starke Allrounder und Fahrer, die in jeder Rennsituation Verantwortung übernehmen können. Mit diesem Team haben wir auf nahezu jedes Rennszenario eine Antwort.“

Die Tour startet in diesem Jahr in Barcelona. Topfavorit ist der viermalige Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien. Sein Hauptkonkurrent dürfte der Däne Jonas Vingegaard sein, der kürzlich den Giro d’Italia gewann und Pogacar 2022 und 2023 bei der Tour geschlagen hatte.