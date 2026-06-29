Tour de France: Nächster Deutscher nominiert

SID 29.06.2026 • 12:08 Uhr Georg Zimmermann wurde erneut für die Tour de France nominiert. Nach dem Sturzpech im Vorjahr soll es nun besser für den Frankfurt-Sieger laufen.

Das Trikot des deutschen Meisters hat Georg Zimmermann am Sonntag verloren, einen Tag später gab es aber die erneute Nominierung für die Tour de France: Der starke Bergfahrer aus Augsburg gehört zum Aufgebot der belgischen Mannschaft Lotto-Intermarché für die am Samstag in Barcelona beginnende 113. Frankreich-Rundfahrt.

Für den 28-Jährigen, der am 1. Mai den Klassiker Eschborn-Frankfurt gewann, wird es die bereits sechste Tour-Teilnahme, 2023 war er einmal Etappenzweiter. Die ersten fünf Starts bestritt er für des Team Intermarché-Wanty, das zur laufenden Saison mit der Lotto-Mannschaft fusionierte.

Unglückliche Tour de France 2025 für Zimmermann

Die Tour 2025 lief höchst unglücklich für Zimmermann: Im kurz zuvor eroberten Meistertrikot stürzte er auf der neunten Etappe heftig und musste einen Tag später aufgeben.

Nicht den Sprung ins Lotto-Aufgebot schaffte Jonas Rutsch, der damit auf seine vierte Tour-Teilnahme warten muss. Im Vorjahr war er gemeinsam mit Zimmermann beim Highlight am Start. Ohne wirklich starken Rundfahrer setzt Lotto-Intermarché seinen Fokus auf Etappensiege.