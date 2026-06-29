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Tour de France: Nächster Deutscher nominiert

Nächster Deutscher für Tour nominiert

Georg Zimmermann wurde erneut für die Tour de France nominiert. Nach dem Sturzpech im Vorjahr soll es nun besser für den Frankfurt-Sieger laufen.
Die Tour de France 2026 findet vom 4.-26. Juli statt. Von Barcelona machen sich die Fahrer um Favorit Tadej Pogacar auf den Weg nach Paris.
SID
Georg Zimmermann wurde erneut für die Tour de France nominiert. Nach dem Sturzpech im Vorjahr soll es nun besser für den Frankfurt-Sieger laufen.

Das Trikot des deutschen Meisters hat Georg Zimmermann am Sonntag verloren, einen Tag später gab es aber die erneute Nominierung für die Tour de France: Der starke Bergfahrer aus Augsburg gehört zum Aufgebot der belgischen Mannschaft Lotto-Intermarché für die am Samstag in Barcelona beginnende 113. Frankreich-Rundfahrt.

Für den 28-Jährigen, der am 1. Mai den Klassiker Eschborn-Frankfurt gewann, wird es die bereits sechste Tour-Teilnahme, 2023 war er einmal Etappenzweiter. Die ersten fünf Starts bestritt er für des Team Intermarché-Wanty, das zur laufenden Saison mit der Lotto-Mannschaft fusionierte.

Unglückliche Tour de France 2025 für Zimmermann

Die Tour 2025 lief höchst unglücklich für Zimmermann: Im kurz zuvor eroberten Meistertrikot stürzte er auf der neunten Etappe heftig und musste einen Tag später aufgeben.

Nicht den Sprung ins Lotto-Aufgebot schaffte Jonas Rutsch, der damit auf seine vierte Tour-Teilnahme warten muss. Im Vorjahr war er gemeinsam mit Zimmermann beim Highlight am Start. Ohne wirklich starken Rundfahrer setzt Lotto-Intermarché seinen Fokus auf Etappensiege.

Keinen seiner vier deutschen Fahrer nimmt das Schweizer Tudor-Team mit, das ebenfalls am Montag seinen Tour-Kader bekannt gab. Bei der Team-Premiere 2025 war Marius Mayrhofer mit dabei gewesen.

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