Tour de France: Pogacar setzt wieder auf Helfer Politt

Radsport-Star Tadej Pogacar setzt auf dem Weg zu seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France erneut auf „Lokomotive“ Nils Politt als Helfer. Der 32-Jährige aus Köln gehört zum achtköpfigen Aufgebot für die am Samstag in Barcelona beginnende 113. Frankreich-Rundfahrt, welches das UAE Team Emirates-XRG am Montagmorgen veröffentlichte.
Fix! Pogacar setzt wieder auf Politt
Für Politt ist es die zehnte Tour in Serie und die dritte für UAE. Stets kam er dabei ins Ziel. 2021 sorgte er in Nimes noch im Trikot des Rennstalls Bora-hansgrohe für den bislang letzten deutschen Etappensieg beim wichtigsten Rennen der Welt.
Tour de France: Das Aufgebot von Pogacars Team
„Ich weiß, dass ich eine fantastische Gruppe von Teamkollegen haben werde“, sagte Pogacar, der mit einem weiteren Tour-Erfolg nach 2020, 2021, 2024 und 2025 zu den vier Rekordgewinnern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain aufschließen würde: „Wir haben eine Menge Vertrauen untereinander und über die Jahre viel gemeinsame Erfahrungen aufgebaut.“
Aus dem Tour-Aufgebot von 2025 sind nur noch vier Fahrer dabei: Neben Politt und Pogacar wurden Tim Wellens (Belgien) und Adam Yates (Großbritannien) erneut nominiert. Seine Tour-Premiere bestreitet als Edelhelfer der mexikanische Jungstar Isaac del Toro, zudem reisen Felix Großschartner (Österreich), Brandon McNulty (USA) und Florian Vermeersch (Belgien) nach Barcelona.