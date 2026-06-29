Tour de France: Pogacar setzt wieder auf Helfer Politt

SID 29.06.2026 • 10:27 Uhr Tadej Pogacar setzt auf dem Weg zu seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France erneut auf Nils Politt als Helfer. Der Kölner bestreitet am Samstag seine zehnte Frankreich-Rundfahrt in Serie.

Radsport-Star Tadej Pogacar setzt auf dem Weg zu seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France erneut auf „Lokomotive“ Nils Politt als Helfer. Der 32-Jährige aus Köln gehört zum achtköpfigen Aufgebot für die am Samstag in Barcelona beginnende 113. Frankreich-Rundfahrt, welches das UAE Team Emirates-XRG am Montagmorgen veröffentlichte.

Für Politt ist es die zehnte Tour in Serie und die dritte für UAE. Stets kam er dabei ins Ziel. 2021 sorgte er in Nimes noch im Trikot des Rennstalls Bora-hansgrohe für den bislang letzten deutschen Etappensieg beim wichtigsten Rennen der Welt.

Tour de France: Das Aufgebot von Pogacars Team

„Ich weiß, dass ich eine fantastische Gruppe von Teamkollegen haben werde“, sagte Pogacar, der mit einem weiteren Tour-Erfolg nach 2020, 2021, 2024 und 2025 zu den vier Rekordgewinnern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain aufschließen würde: „Wir haben eine Menge Vertrauen untereinander und über die Jahre viel gemeinsame Erfahrungen aufgebaut.“