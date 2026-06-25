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Rad-Star verpasst Tour de France

Tour-Aus für Lipowitz-Konkurrent!

Der Vorjahres-Vierte der Tour de France, Oscar Onley, muss seine Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt verletzungsbedingt absagen.
Die Tour de France 2025 ist beendet. Tadej Pogacar sichert sich den verdienten Sieg der Tour, Florian Lipowitz beschert Deutschland das erste Podium seit 2006.
Johannes Vehren
Der Vorjahres-Vierte der Tour de France, Oscar Onley, muss seine Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt verletzungsbedingt absagen.

Bittere Nachricht für Netcompany Ineos Cycling Team! Wie der Rennstall am Donnerstag bekanntgab, fällt ihr Kapitän Oscar Onley verletzungsbedingt für die anstehende Tour de France aus.

Der 23-Jährige stürzte zuletzt auf der sechsten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes  und zog sich dabei eine schwere Schulterverletzung zu. Damit kann der Vorjahres-Vierte bei der Frankreich-Rundfahrt im Juli nicht an den Start gehen.

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Tour de France: Onley „am Boden zerstört“

„Ich bin am Boden zerstört, dass ich dieses Jahr nicht bei der Tour de France am Start sein kann. Mein Fokus liegt jetzt auf der Genesung meiner Schulter“, sagte Onley, der sich im vergangenen Jahr bei der Tour im Kampf um den dritten Platz knapp dem deutschen Shootingstar Florian Lipowitz hatte geschlagen geben müssen.

Er probierte aber optimistisch nach vorne zu blicken: „Ich bin sehr motiviert, noch etwas aus dieser Saison zu machen und freue mich darauf, die Jungs in Frankreich im Rennen zu sehen.“

Wie der Rennstall mitteilte, wird Neuzugang Kévin Vauquelin nun der Tour-Kapitän sein. Der wurde 2025 Siebter. Die diesjährige Tour de France startet am 4. Juli und dauert bis zum 26. Juli an.

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