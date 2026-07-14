113. Tour de France: Vorschau auf die 10. Etappe

SID 14.07.2026 • 05:54 Uhr Der französische Nationalfeiertag verspricht viel Spannung im Zentralmassiv.

10. Etappe (Dienstag, 14. Juli): Aurillac – Le Lioran (166,6 km)

Frankreichs Nationalfeiertag war oft auch ein Feiertag für den Radsport – und diese Etappe nach dem ersten Ruhetag bringt viel Spektakel-Potenzial mit. Die Kletterpartie durch die Auvergne kommt mit nicht weniger als sieben Bergwertungen auf den letzten 100 km daher, bevor es zum kurzen Bergauf-Finale ins 1240 m hohe Le Lioran geht.

Die Hauptschwierigkeiten im Zentralmassiv sind zwei Berge der 1. Kategorie, der Puy Mary rund 30 km vor dem Ziel und der Col de Petrus 17 km später. Anstiege, an denen Tadej Pogacar erneut seinen Rivalen Jonas Vingegaard attackieren und das Szenario von 2024 umkehren könnte: Bei der letzten von bislang drei Etappenankünften in Le Lioran siegte Vingegaard vor dem Gesamtführenden Pogacar. Zuvor waren die Belgier Michel Pollentier (1975) und Greg Van Avermaet (2016) erfolgreich.

Startort Aurillac ist mit rund 26.000 Einwohnern die größte Stadt im dünn besiedelten Département Cantal und hat die Tour bereits zum zehnten Mal zu Gast. Zuletzt gewann 2024 Biniam Girmay eine Sprinteretappe, die von Aurillac nach Villeneuve-sur-Lot führte, zuvor brach dort André Greipel zu seinem Sprintsieg in Carmaux auf.