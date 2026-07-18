113. Tour de France: Vorschau auf die 14. Etappe

SID 18.07.2026 • 06:11 Uhr Der Kampf um das Gelbe Trikot wird in den Vogesen fortgesetzt.

Der Kampf um das Gelbe Trikot geht auf der 14. Tour-Etappe in den Vogesen in die nächste Runde. Über 155,3 km erstreckt sich der Kurs zwischen Mülhausen und dem Ziel in Le Markstein Fellering, das vor allem Jonas Vingegaard in bester Erinnerung haben dürfte.

Vor drei Jahren endete hier die 20. und vorletzte Etappe der Tour 2023, bei der der Däne seinen zweiten und bislang letzten Tour-Triumph zementierte. Der Etappensieg ging damals an seinen Dauerrivalen Tadej Pogacar, der auch dieses Mal auf dem Weg zu seinem fünften Gesamtsieg jubeln möchte. 3800 Höhenmeter und vier gewertete Anstiege – davon drei der ersten Kategorie – stehen auf dem Programm.

Bereits kurz nach dem Start in Mülhausen geht es zur Sache, wenn mit dem Grand Ballon (21,5 km/4,8 Prozent) ein äußerst langer, wenngleich nicht allzu steiler Berg erklommen werden muss. Wenig später passiert das Peloton zum ersten Mal die Ziellinie, ehe das Kletterfestival fortgesetzt wird.