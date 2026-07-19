113. Tour de France: Vorschau auf die 15. Etappe

SID 19.07.2026 • 06:07 Uhr Die Tour de France erreicht die Alpen. Am Plateau de Solaison steht die nächste Bergankunft an.

Die Strecke der 15. Etappe der 113. Tour de France führt südwärts und erreicht die französischen Alpen. Für die Fahrer um den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz heißt das: es wird geklettert. Und wie! Fast 4000 Höhenmeter liegen auf den 183,9 km zwischen Champagnole und dem Plateau de Solaison. Für das malerische Panorama entlang des Genfer Sees wird das Peloton angesichts der Strapazen keinen Blick haben.

Anspruchsvoll wird der Anstieg zum Col de la Croisette (1. Kategorie) bei Kilometer 136, der auf knapp fünf Kilometern eine unerbittliche Steigung mit durchschnittlich 11,2 Prozent aufweist. Um den Tagessieg und Verschiebungen im Gesamtklassement geht es im Finale hinauf zum Plateau de Solaison, das seine Premiere als Etappenziel bei der Frankreich-Rundfahrt feiert. 11,3 Kilometer lang und im Schnitt neun Prozent steil ist die schmale Straße, die sich durch die Dörfer des Bornes-Massivs schlängelt. Komplettiert wird das Tagesprogramm durch zwei Anstiegen der 3. Kategorie.