113. Tour de France: Vorschau auf die 17. Etappe

SID 22.07.2026 • 05:37 Uhr Bevor es ins Hochgebirge geht, steht eine flachere Etappe an.

Letzte Chance für (kletterstarke) Sprinter oder der nächste Ausreißercoup? Vor der spektakulären Alpentrilogie, bei der die großen Entscheidungen im Gesamtklassement fallen werden, wartet eine etwas entspanntere Etappe auf das Peloton – wobei dies mit vier Bergwertungen auf den ersten 65 km auch relativ ist. Danach wird es flacher, doch kurz vor dem Ziel nach 174,7 km in Voiron geht es noch einmal bergauf.

Der niederländische Super-Allrounder Mathieu van der Poel ist ein heißer Siegkandidat. Und auch Mads Pedersen, der schnelle, aber hügelfeste Mann im Grünen Trikot, wird sich Chancen ausrechnen – trotz insgesamt 2200 Höhenmetern.