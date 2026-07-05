SID 05.07.2026 • 09:20 Uhr Am zweiten Tag der Frankreich-Rundfahrt geht es zurück nach Barcelona - mit einer ersten Attacke von Tadej Pogacar?

2. Etappe (Sonntag, 5. Juli): Tarragona – Barcelona (168,5 km)

Vorbei die Zeiten, in denen beim Grand Départ auch und vor allem die Sprinter ihren großen Auftritt haben: Am Tag nach dem Teamzeitfahren ist die erste Einzeletappe nicht für eine Massenankunft ausgelegt. Die Fahrer werden rund 90 km westlich von Barcelona ausgeladen, um dann zurück in die Metropole zu fahren.

80 km lang geschieht dies an der Küste, zwar weitgehend in ebenem Gelände, aber unter akutem Windeinfluss. Danach bietet die zweite Rennhälfte einen Parcours im Klassikerstil, mit einer Bergwertung der 2. Kategorie und vier Anstiegen der 3. Kategorie.

Das Finale wird auf einer Runde in Barcelona ausgefahren, die dreimal absolviert werden muss und an deren Ende wie am Vortag das Ziel auf dem Montjuic liegt. Es könnte zu einer ersten Attacke von Tadej Pogacar auf das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard kommen: Ihm liegen Klassiker, und zuletzt griff er auch bei der Tour de Suisse unverzüglich an.

So läuft die zweite Tour-Etappe

Die Startstadt Tarragona besitzt Wurzeln, die bis in die Römerzeit zurückgehen, mit ihren 145.000 Einwohnern steht sie allerdings deutlich im Schatten des mehr als zehnmal so großen Barcelonas. Hin und wieder kreuzen sich aber die Wege beider Städte: 2006 stiegen die Fußballer von Gimnastic de Tarragona in die erste Liga auf und spielten erstmals seit 56 Jahren wieder erstklassig.

Die Mannschaft mit dem Ex-Schalker Aníbal Matellán startete mit einem 1:0 auf dem Montjuic bei Espanyol Barcelona und verabschiedete sich am letzten Spieltag mit einem 1:5 als Schlusslicht aus La Liga – heute ist „Nastic“ Drittligist.