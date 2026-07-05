Tour de France heute live: 2. Etappe im Free TV, Stream, Ticker - von Tarragona nach Barcelona

SPORT1 05.07.2026 • 09:30 Uhr Die Tour de France 2026 läuft - die Sprinter müssen sich aber wohl noch länger gedulden. So verfolgen Sie die 2. Etappe in Spanien im Free-TV, Stream & Ticker.

Die Tour de France 2026 (täglich im LIVETICKER) hat mit dem Sieg von Jonas Vingegaard begonnen – doch die Sprinter müssen wohl weiter auf ihre erste große Siegchance warten. Denn am Tag nach dem Teamzeitfahren ist die erste Einzeletappe nicht für eine Massenankunft ausgelegt.

Die Fahrer werden rund 90 km westlich von Barcelona ausgeladen, um dann zurück in die Metropole zu fahren.

Tour de France 2026: So können Sie die zweite Etappe live verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de/Eurosport.de, DAZN

sportschau.de/Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Los geht es um 13.45 Uhr, SPORT1 begleitet den Tour-Auftakt im Liveticker.

Tour de France: Ein Parcours im Klassikerstil

80 km lang geschieht dies an der Küste, zwar weitgehend in ebenem Gelände, aber unter akutem Windeinfluss.

Danach bietet die zweite Rennhälfte einen Parcours im Klassikerstil, mit einer Bergwertung der 2. Kategorie und vier Anstiegen der 3. Kategorie.

Das Finale wird auf einer Runde in Barcelona ausgefahren, die dreimal absolviert werden muss und an deren Ende wie am Vortag das Ziel auf dem Montjuic liegt.

Tour de France: Startstadt im Schatten von Barcelona

Die Startstadt Tarragona besitzt Wurzeln, die bis in die Römerzeit zurückgehen, mit ihren 145.000 Einwohnern steht sie allerdings deutlich im Schatten des mehr als zehnmal so großen Barcelonas.

Hin und wieder kreuzen sich aber die Wege beider Städte: 2006 stiegen die Fußballer von Gimnastic de Tarragona in die erste Liga auf und spielten erstmals seit 56 Jahren wieder erstklassig.

Die Mannschaft mit dem Ex-Schalker Aníbal Matellán startete mit einem 1:0 auf dem Montjuic bei Espanyol Barcelona und verabschiedete sich am letzten Spieltag mit einem 1:5 als Schlusslicht aus La Liga – heute ist „Nastic“ Drittligist.

Olympiasieger stirbt nach schrecklichem Sturz bei der Tour

Bei den Olympischen Spielen 1992 von Barcelona fanden die Straßenrad-Wettbewerbe übrigens nicht auf dem Montjuic, sondern weit außerhalb der Stadt in Sant Sadurní statt.

Olympiasieger im Straßenrennen wurde der Italiener Fabio Casartelli, der drei Jahre später nach einem schrecklichen Sturz bei der Tour de France starb.