Bildausfall bei Tour de France - und das mitten im Zielsprint!

Julius Schamburg 16.07.2026 • 17:52 Uhr Bei der 12. Etappe der Tour de France überschlagen sich kurz vor Schluss die Ereignisse. Erst kommt es zu einem Massensturz. Dann fällt auch noch das Bild aus.

Bei der 12. Etappe der Tour de France ist es mitten im Zielsprint beim übertragenden Sender ARD zu einer technischen Störung samt Bildausfall gekommen.

Knapp 500 Meter vor dem Ziel kam es erst zu einem Massensturz. Wenige Sekunden später, als die Spitzengruppe auf das Ziel zuraste, stockte zunächst plötzlich das Bild im TV.

Tour de France: Technische Störung bei der ARD

Kurz darauf wurde der Bildschirm schwarz. Nach etwa 20 Sekunden war bei der ARD eine Einblendung zu sehen, auf der stand: „Bitte entschuldigen Sie die Störung. Es geht gleich weiter.“

Insgesamt fiel das Bild nur für circa eine Minute aus – doch für die Zuschauer war es der denkbar unglücklichste Moment. Denn als die Störung wieder behoben war, befanden sich die Fahrer bereits im Ziel.

Merlier sprintet zum Sieg

Den Sieg sicherte sich der Belgier Tim Merlier. Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step gewann die 179,1 km lange Etappe in die Burgunderstadt Chalon-sur-Saone und feierte bereits seinen dritten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Im Massensprint ließ Ex-Europameister Merlier der Konkurrenz keine Chance, die noch sieglosen deutschen Sprint-Hoffnungen um Max Kanter dürften nach der mutmaßlich letzten Sprintentscheidung bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt leer ausgehen.

Zweiter wurde der Niederländer Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) vor Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Premier Tech). Kanter (Cottbus/XDS Astana) kam auf Rang sieben.