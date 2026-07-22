RADSPORT: Trotz mehrerer Anstiege zu Beginn und insgesamt über 2000 Höhenmetern bietet die 17. Etappe der Tour de France noch einmal eine Chance für die Sprinter. Zu den Favoriten auf den 174,7 km zwischen Chambery und Voiron zählt neben dem niederländischen Allrounder Mathieu van der Poel auch Mads Pedersen, der schnelle, aber hügelfeste Däne im Grünen Trikot.