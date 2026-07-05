Deutscher Pogacar-Kollege: "War ein Stück zu viel für mich"

SPORT1 05.07.2026 • 12:52 Uhr Bei der ersten Tour-Etappe hat der Deutsche Nils Politt mächtig zu kämpfen. Im Anschluss erklärt er seine Probleme.

Der Edelhelfer von UAE-Superstar Tadej Pogacar erklärte nach dem Mannschaftszeitfahren im ARD-Interview: „Wir haben heute alles gegeben. Ich hatte heute aber nicht meinen besten Tag, muss ich zugeben.“

Politt ergänzte: „Ich war hinter Tadej, der hat extrem in den Kurven laufen lassen. Dann habe ich eine Lücke bekommen, die ich zufahren musste. Dann musste ich noch die Führung oben drauf fahren, das war ein Stück zu viel für mich.“

Tour de France: Politt mit Schwierigkeiten

Nach einer weiteren Kurve kam Politt dann „ins Laktat, dann war es vorbei.“