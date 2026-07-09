Teamkollege sauer auf Florian Lipowitz: "Das wird gründlich besprochen!"

SPORT1 09.07.2026 • 20:15 Uhr Remco Evenepoel ärgert sich nach der 6. Etappe der Tour de France über Teamkollege Florian Lipowitz. Er richtet deutliche Worte an den Deutschen.

Remco Evenepoel hat nach dem ersten großen Berghärtetest der Tour de France deutliche Worte an Florian Lipowitz gerichtet. „Ich hatte um einen Lead-out (Sprintvorbereitung, Anm. d. Red.) gebeten – und ich habe keinen bekommen“, sagte der Belgier nach Rang vier auf Etappe sechs in Gavarnie-Gèdre. „Ja, ich war sauer, und das zu Recht.“

Sportlich hatte Evenepoel nach der Attacke von Tadej Pogačar am Col du Tourmalet keine Chance, um den Tagessieg einzugreifen. Der UAE-Kapitän fuhr nach seinem Vorstoß 47 Kilometer vor dem Ziel solo zum Sieg, Jonas Vingegaard wurde mit 2:38 Minuten Rückstand Zweiter, Isaac del Toro mit 2:57 Minuten Dritter.

Evenepoel: „Das hat mich wütend gemacht“

Im Kampf um die weiteren Spitzenplätze kippte die Stimmung im Red-Bull-Lager. Lipowitz war am Tourmalet zunächst vor Evenepoel über die Kuppe gegangen, auf der langen Abfahrt schloss der Belgier jedoch wieder zu seinem Teamkollegen auf – trotzdem kam in der Verfolgergruppe kein sauberer Rhythmus zustande.