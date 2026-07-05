Vingegaard feiert Gelb-Comeback nach 1077 Tagen

SID 05.07.2026 • 05:29 Uhr "Davon habe ich die vergangenen drei Jahre geträumt, da bin ich ehrlich", sagt der Däne.

Jonas Vingegaard blickte glückselig und gerührt an sich herab. Er sah auf das Gelbe Trikot, das er ewig lange 1077 Tage lang nicht tragen durfte. Damals, am 23. Juli 2023, hatte der Däne Paris zum zweiten Mal als Sieger der Tour de France in Gelb verlassen. Und war danach zweimal einigermaßen chancenloser Tour-Zweiter hinter seinem großen Rivalen Tadej Pogacar. Das schmerzte. Und umso genussvoller fiel nun die Rückkehr ins Maillot jaune aus.

„Ich bin wirklich extrem glücklich“, sagte der 29-Jährige, nachdem er zum Auftakt der 113. Frankreich-Rundfahrt in Barcelona seinem Team Visma-Lease a Bike den Zeitfahr-Sieg beschert und sich selbst das begehrteste Stück Stoff der Sportwelt zurückgeholt hatte: „Davon habe ich die vergangenen drei Jahre geträumt, da bin ich ehrlich.“

Nach seinem zweiten Toursieg hatte Vingegaard keine gute Zeit, vor allem 2025 war ein unschönes Jahr. Nach einem schweren Sturz im Frühjahr war er erst im letzten Moment halbwegs fit für die Tour geworden, konnte aber nicht mit Pogacar konkurrieren. Die Vuelta gewann er dann zwar, wirklich feiern konnte er nicht – die letzte Etappe wurde wegen Protesten abgebrochen.

2026 läuft es aber: Vingegaard gewann im Mai souverän den Giro. „Und aus dem bin ich in ziemlich guter Form herausgekommen“, sagte er am Samstag: „Ich bin auf einem sehr hohen Level hierhin gekommen und kann mindestens um Siege mitkämpfen.“