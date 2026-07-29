Grand Départ 2029: Deutsche Bewerbung offiziell übergeben

SID 29.07.2026 • 12:27 Uhr Die Tour de France könnte in drei Jahren nach Deutschland zurückkehren. Die Bewerbung für den Grand Départ 2029 liegt nun beim Veranstalter A.S.O.

Die Pläne für eine Rückkehr der Frankreich-Rundfahrt nach Deutschland haben einen weiteren Meilenstein erreicht. Die deutsche Bewerbung für den Grand Départ der Tour de France 2029 wurde am Mittwoch in Berlin offiziell an den Rennveranstalter Amaury Sport Organisation (A.S.O.) übergeben.

Der deutsche Verband German Cycling übergab das „Bid Book“ samt eines Stücks der Berliner Mauer im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik, Sport, Wirtschaft und Diplomatie an A.S.O.-Generaldirektor Yann Le Moënner und Tour-Direktor Christian Prudhomme.

Das wichtigste Radrennen der Welt soll 2029 – 40 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer – nach Berlin und Mitteldeutschland geholt werden. Unterstützt wird die Bewerbung vom Bund sowie den Ländern Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Vergabeentscheidung trifft allein die A.S.O., voraussichtlich Anfang 2027.

„Die Bewerbung, die uns heute überreicht wurde, ist zweifellos äußerst attraktiv. Wir werden sie mit größter Aufmerksamkeit prüfen, auch wenn wir bereits erste Informationen dazu hatten. Es ist ein äußerst überzeugendes Projekt“, sagte Prudhomme am Brandenburger Tor: „Die Tour de France war immer dort zu Hause, wo Geschichte geschrieben wird – echte, große Geschichte. Sollte die Tour im Jahr 2029 tatsächlich in Berlin starten, dann wäre sie Teil eben dieser Geschichte.“

Tour de France soll zum Jubiläum des Mauerfalls in Berlin starten

Man erhalte viele Bewerbungen für den Grand Départ, ergänzte er. „Der Unterschied zur deutschen Bewerbung besteht darin, dass sie zeitlich eng mit dem historischen Jubiläum des Mauerfalls verknüpft ist. Dieser symbolische Bezug lässt sich nicht einfach auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, meinte Prudhomme: „Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten und einen Traum verwirklichen können, den wir miteinander teilen.“

Elisabeth Kaiser, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, sprach von einem „bedeutenden Jubiläum für ganz Deutschland“. Die Aufbauleistung der Menschen in Ostdeutschland seit 1989 sei beeindruckend und verdiene Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Die Große Schleife soll in der Hauptstadt beginnen und anschließend durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen führen. Die Initiatoren rechnen mit zwölf Millionen Besuchern, sie erhoffen sich zudem einen wirtschaftlichen Mehrwert von rund 150 Millionen Euro.