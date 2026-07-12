Tour de France: Pogacar mit radikalem Vorschlag

SID 12.07.2026 • 18:35 Uhr Tadej Pogacar meldet sich in der Debatte um den Umgang mit der zunehmenden Hitze zu Wort.

Radsport-Star Tadej Pogacar hat in der Diskussion um die zunehmend stärkere Hitzeproblematik eine radikale Maßnahme angeregt.

„Wenn ich die Macht dazu hätte, würde ich den Rennkalender komplett ändern und im Juli, August gar nicht mehr in den heißen Gegenden fahren“, sagte der Gesamtführende der Tour de France am Sonntag nach der neunten Etappe in Ussel.

Pogacar schränkte allerdings ein: „Das ist etwas, was man sehr gut durchdenken müsste. Und das kann ich nicht selbst erledigen.“

Pogacar hält wenig von früherer Startzeit

Eine frühere Startzeit der Etappen wäre für den Slowenen keine Lösung: „Wenn wir schon um 10 Uhr starten, ändert dies nichts – dann kommen wir in der größten Hitze an.“

Die 113. Frankreich-Rundfahrt ist seit dem Start in Barcelona von einer großen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu über 40 Grad geprägt.